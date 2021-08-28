Собянин рассказал об отношении к мигрантам, нарушающим порядок

Власти столицы намерены продолжать жесткую политику по отношению к нарушителям Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию в столице, которая сложилась в связи с зафиксированными в последнее время серьёзными правонарушениями и массовыми драками мигрантов.
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