Собянин рассказал об отношении к мигрантам, нарушающим порядок

Власти столицы намерены продолжать жесткую политику по отношению к нарушителям Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию в столице, которая сложилась в связи с зафиксированными в последнее время серьёзными правонарушениями и массовыми драками мигрантов.