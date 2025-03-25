Мирошник указал на преднамеренное убийство российских журналистов ВСУ

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком и его коллегами с телеканала «Звезда» имел целью создать «туман войны» вокруг происходящего в зоне конфликта, объяснил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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