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Мирошник указал на преднамеренное убийство российских журналистов ВСУ

Мирошник указал на преднамеренное убийство российских журналистов ВСУ

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком и его коллегами с телеканала «Звезда» имел целью создать «туман войны» вокруг происходящего в зоне конфликта, объяснил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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