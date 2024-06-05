Стала известна программа нулевого дня ПМЭФ

Сессии пройдут с десяти часов утра до шести часов вечера В Петербурге сегодня стартует Петербургский международный экономический форум: откроются тематические площадки Урбан Хаб, Территория Российского дизайна, ВиноГрад, пройдут форумы МСП и Лекарственная безопасность и День международной кооперации с бизнес-диалогами, сообщили сегодня в пресс-службе Росконгресса.
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