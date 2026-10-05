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Царьград

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Гололёд на трассе Серов – Ивдель: водителей просят не спешить

Гололёд на трассе Серов – Ивдель: водителей просят не спешить

В окрестностях Североуральска мокрый снег и влажное покрытие создают угрозу обледенения на трассе «Серов – Североуральск – Ивдель», поэтому число экипажей ДПС на этом участке увеличено.

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