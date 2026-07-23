«Дух Ормуза» ведёт нефть к 100 долларам за баррель Нефть продолжает штурмовать новые высоты на фоне событий на Ближнем Востоке.
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«Дух Ормуза» ведёт нефть к 100 долларам за баррель Нефть продолжает штурмовать новые высоты на фоне событий на Ближнем Востоке.
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