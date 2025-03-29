Аксессуар ценою в жизнь. Зачем нужны световозвращатели и как они помогают избежать ДТП

Чтобы сделать пешехода максимально заметным для водителей, важно правильно расположить световозвращающие элементы 622 случая наезда на пешеходов зафиксировали сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края в 2024 году.
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