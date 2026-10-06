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Калужские новости

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Жителей Калужской области ждут два метеорных потока в октябре

Жителей Калужской области ждут два метеорных потока в октябре

9 октября калужане смогут увидеть максимум метеорного потока Дракониды — до 100 метеоров в час, при этом Луна не помешает наблюдениям из-за близости к новолунию.

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