Утро добрым не бывает В понедельник - каждый знает.😜 Но, назло всем предрассудкам Мы стартуем в эти сутки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Утро добрым не бывает В понедельник - каждый знает.😜 Но, назло всем предрассудкам Мы стартуем в эти сутки.