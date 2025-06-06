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В США призвали не удивляться ссоре Трампа и Маска

В США призвали не удивляться ссоре Трампа и Маска

Ссора между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском была вопросом времени. Об этом заявил бывший глава администрации вице-президента Майка Пенса Марк Шорт, передает The Wall Street Journal (WSJ).

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