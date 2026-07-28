Онколог Решетов объяснил причины роста случаев раковых заболеваний ротоглотки

Рак ротоглотки является наиболее распространённой опухолью головы и шеи. Это связано с увеличением распространённости вирусных инфекций, таких как вирус папилломы человека (ВПЧ) и вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ).
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