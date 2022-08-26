ИЗВЕСТИЯ iz

6 561 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Зачем мы напрашиваемся на переговоры, сначала полная ПОБЕДА, а затем полная капитуляция, с последующим трибуналом и р...В Госдуме назвали...
  • Валерий Ворожищев
    На обратную сторону Луны в один  конец.Помощница Пугачев...
  • Владимир Соловьев
    А про американское бактериологическое и химическое оружие забыли?! А оно пострашнее будет атомного!ОК — не ок: чем з...

В Совбезе указали на роль спецоперации в предотвращении мирового конфликта

В Совбезе указали на роль спецоперации в предотвращении мирового конфликта

Проведение спецоперация России по защите Донбасса способствует предотвращению третьей мировой войны. Такое заявление 26 августа сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с французским телеканалом LCI.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх