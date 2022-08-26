В Совбезе указали на роль спецоперации в предотвращении мирового конфликта

Проведение спецоперация России по защите Донбасса способствует предотвращению третьей мировой войны. Такое заявление 26 августа сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с французским телеканалом LCI.
Проведение спецоперация России по защите Донбасса способствует предотвращению третьей мировой войны. Такое заявление 26 августа сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с французским телеканалом LCI.
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