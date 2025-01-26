Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • dimzel
    Обожаю. Спасибо за рецептик!Творожная запекан...
  • Ингерман Ланская
    со времён савейского детсада ненавижу эту гадостьТворожная запекан...
  • Maxim
    Спасибо за кулинарный приём: винегрет - запечь, сам бы не догадался..Так винегрет мало...

Быстрое апельсиновое печенье

Быстрое апельсиновое печенье

Такое печенье можно сформировать самыми разными способами: свернуть тесто в рулет и нарезать, раскатать тесто и сделать печенье разной формы, испечь целый рулет, а уже готовый нарезать на печенье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх