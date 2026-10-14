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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Дорожки, площадки и 550 деревьев. В Барнауле завершают благоустройство на улице Шумакова

Дорожки, площадки и 550 деревьев. В Барнауле завершают благоустройство на улице Шумакова

Территория постепенно превращается в полноценное место для прогулок и активного отдыха Фото: barnaul.

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