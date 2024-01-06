REXРоссийское информационное агентство Экономика Аргентины десятилетиями находилась в состоянии упадка, отчасти из-за плохого управления и некомпетентности руководства, но новый радикально настроенный президент, намеренный посредством «бензопилы» решить застарелые проблемы страны, вряд ли сможет все это исправить в одночасье.