Врач рассказала о редкой болезни Селин Дион Невролог Аманда Пике из Университета Колорадо, диагностировавшая у канадской певицы Селин Дион синдром мышечной скованности, выразила надежду на то, что осведомленность об этом заболевании поможет найти лекарство от него.