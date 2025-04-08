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Воинов-железнодорожников начали обучать борьбе с дронами

Воинов-железнодорожников начали обучать борьбе с дронами

Воины-железнодорожники начали отрабатывать борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Для уничтожения дронов используют штатное стрелковое, гладкоствольное оружие, артиллерийские зенитные установки, которые размещаются на спецбронепоездах, а также привлекают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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