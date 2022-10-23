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Глава Минэкономики ФРГ Хабек: Германия будет лучше подготовлена к зиме 2023/2024

Глава Минэкономики ФРГ Хабек: Германия будет лучше подготовлена к зиме 2023/2024

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что следующая зима может быть для его страны сложной с точки зрения газоснабжения, но выразил мнение, что ФРГ будет лучше к ней подготовлена, чем в 2022 году.

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