Глава Минэкономики ФРГ Хабек: Германия будет лучше подготовлена к зиме 2023/2024

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что следующая зима может быть для его страны сложной с точки зрения газоснабжения, но выразил мнение, что ФРГ будет лучше к ней подготовлена, чем в 2022 году.