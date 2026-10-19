Президент США Дональд Трамп готов ко всем действиям для завершения украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, отметив, что Штаты продолжают использовать все возможные меры для прекращения войны между Украиной и Россией.
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