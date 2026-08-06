Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 917 подписчиков

Как США борются со вторым китайским шоком

Как США борются со вторым китайским шоком

Ростислав Ищенко  МИД Китая вступил в открытую дискуссию с Госдепом США, опровергая опасность так называемого второго китайского шока Первым китайским шоком на Западе назвали быстрый экономический рост Китая в 1990-2010 годах, вызвавший массированную экспансию на мировых рынках дешёвой китайской продукции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Алексеев
Куда не кинь везде клин... На мой взгляд у нас один выход работать на себя и для себя а с остальными взаимовыгодное сотрудничестве, тем не менее не позволяющее им развернуться в полную силу.
Ответить
1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
США ЖДЁТ КРАХ...Такой...что мама не горюй...Будет намного ХУЖЕ...чем в 30е годы...И всё упирается в КРАХ ФАНТИКА...Который неизбежен...
Ответить
1 м.