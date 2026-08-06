Ростислав Ищенко МИД Китая вступил в открытую дискуссию с Госдепом США, опровергая опасность так называемого второго китайского шока Первым китайским шоком на Западе назвали быстрый экономический рост Китая в 1990-2010 годах, вызвавший массированную экспансию на мировых рынках дешёвой китайской продукции.
Как США борются со вторым китайским шоком
Комментарии
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Сергей Алексеев
Куда не кинь везде клин... На мой взгляд у нас один выход работать на себя и для себя а с остальными взаимовыгодное сотрудничестве, тем не менее не позволяющее им развернуться в полную силу.
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ВС
Вадим Скоробогатов
США ЖДЁТ КРАХ...Такой...что мама не горюй...Будет намного ХУЖЕ...чем в 30е годы...И всё упирается в КРАХ ФАНТИКА...Который неизбежен...
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1 м.
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