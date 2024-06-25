Утечка: в сети оказался небольшой геймплейный ролик ремейка Jet Set Radio Как мы з...

Утечка: в сети оказался небольшой геймплейный ролик ремейка Jet Set RadioКак мы знаем, компания SEGA в данный момент разрабатывает ремейк оригинальной Jet Set Radio, и сегодня, вслед за скриншотами, в сети появилось небольшое геймплейное видео, на котором можно увидеть большие масштабы проекта.