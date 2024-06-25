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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Утечка: в сети оказался небольшой геймплейный ролик ремейка Jet Set Radio Как мы з...

Утечка: в сети оказался небольшой геймплейный ролик ремейка Jet Set Radio Как мы з...

Утечка: в сети оказался небольшой геймплейный ролик ремейка Jet Set RadioКак мы знаем, компания SEGA в данный момент разрабатывает ремейк оригинальной Jet Set Radio, и сегодня, вслед за скриншотами, в сети появилось небольшое геймплейное видео, на котором можно увидеть большие масштабы проекта.

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