Утечка: в сети оказался небольшой геймплейный ролик ремейка Jet Set Radio Как мы з...

Утечка: в сети оказался небольшой геймплейный ролик ремейка Jet Set RadioКак мы знаем, компания SEGA в данный момент разрабатывает ремейк оригинальной Jet Set Radio, и сегодня, вслед за скриншотами, в сети появилось небольшое геймплейное видео, на котором можно увидеть большие масштабы проекта.
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