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«Поддерживаем тренд на многодетность», – звезда «Универа» Анна Хилькевич ждет третьего ребенка

«Поддерживаем тренд на многодетность», – звезда «Универа» Анна Хилькевич ждет третьего ребенка

В браке с Артуром Волковым Анна Хилькевич родила двоих детей – 8-летнюю Арианну и 5-летнюю Марию. На днях же 37-летняя артистка рассекретила скорое пополнение в семье.

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