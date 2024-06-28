«[censored] ... Государственная»

АНГЕЛ АНГЕЛ Начнем с того что к народу Володин и прочие заседающие там ни какого отношения не имеют ... Начнем с названия Государственная дума... Кто нибудь увидел в название слово народ? Что заявляет Володин о ЕД мы партия власти. Констатируя факт дума и ЕР это учреждение власти в которой она отстаивает интересы власти, но ни как не народа.... Результат деятельности ЕР думы направлены на защиту политиков, чиновников, бизнесменов и олигархов.... А учитывая размахи коррупции, воровства, злоупотреблением своими служебными положением и полномочиями и т.д.. не они ни вы при этом не несете ни какой ответственности за принятые законы ни перед кем. Все принимаемы законы принимаются в интересах правящих мафиозных семейных кланов, куда входит они и вы.... Так что не надо примазываться к народу Вы от него далеки и живете в своем коррумпированном сообществе...

Борис Выдрин Откуда поёшь, милай, из Сраиля? Так мы почему-то не видим восстановления всего перечисленного.