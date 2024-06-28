Исторические напёрстки «[censored] . Государственная» Скандал у нас, друзья. На Петербургском международном юридическом Форуме председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ярко выступил в дискуссии, посвящённой миграционному законодательству.
«[censored] ... Государственная»
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Начнем с того что к народу Володин и прочие заседающие там ни какого отношения не имеют ... Начнем с названия Государственная дума... Кто нибудь увидел в название слово народ? Что заявляет Володин о ЕД мы партия власти. Констатируя факт дума и ЕР это учреждение власти в которой она отстаивает интересы власти, но ни как не народа.... Результат деятельности ЕР думы направлены на защиту политиков, чиновников, бизнесменов и олигархов.... А учитывая размахи коррупции, воровства, злоупотреблением своими служебными положением и полномочиями и т.д.. не они ни вы при этом не несете ни какой ответственности за принятые законы ни перед кем. Все принимаемы законы принимаются в интересах правящих мафиозных семейных кланов, куда входит они и вы.... Так что не надо примазываться к народу Вы от него далеки и живете в своем коррумпированном сообществе...
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15 час.
Борис Выдрин
Откуда поёшь, милай, из Сраиля? Так мы почему-то не видим восстановления всего перечисленного.
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10 час.
БВ
Борис Выдрин
Статья отличная, четная и правдивая как сложена по американским лекалам наша госструктура. Наевшись досыта нынешней демократии, убедившись в полном слиянии нынешних депутатов Госдумы и сенаторов СФ с олигархатом, начинаем наконец осознавать, что все эти структуры по американской Конституции – не наша, не народная власть. В бывшем Верховном Совете СССР депутаты были подотчётны населению избравшего их региона, регулярно сменяемы и не теряли с регионом связи переселением в столицу, судей мы избирали. Это я говорю в смысле первичного и высшего властного значения для народа и страны Верховного Совета, депутатов. Вторым органом управления страной является Правительство, назначаемое Верховным Советом из специалистов по направлению деятельности в структуре общества, ему же оно и подотчётно. Никаких советов федерации, никакого президента, а тем более какой-либо власти любой партии не должно быть. Менталитет в основном русского населения не подстроить под западные лекала, ему ближе по всем признакам наши исторические конструкции управления страной без её грабителей, без капитализма и олигархов. Потому социализм вместе с вышеупомянутыми вещами в перспективе неизбежны, какими бы не были соображения нынешних правителей.
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10 час.
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