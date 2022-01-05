Итоги 2021 года: космические вехи

Пуск ракеты Ariane 5 с телескопом JWST. Фото ЕКА/Arianespace/CNES/Optique Vidéo du CSG ⇡#Изучение вселенной Наиболее значимым событием 2021 года является, пожалуй запуск флагманской обсерватории имени Джеймса Уэбба JWST (James Webb Space Telescope): 25 декабря, через четверть века после начала проектирования, преодолев многочисленные научные, технические, финансовые и бюрократические барьеры, к месту работы в точку либрации L2 системы «Солнце — Земля» отправился самый сложный и дорогой научный космический аппарат современности, построенный усилиями учёных и специалистов США, Европы и Канады,— автоматический телескоп с 18-сегментным фасеточным основным зеркалом диаметром 6,5 метров и с теплоотражающим экраном размером с теннисный корт.