Как передает корреспондент The Moscow Post, известный в прошлом российский журналист, а ныне западный пропагандист, апологет ненависти и русофобии Александр Невзоров, а также его супруга Лидия признаны экстремистским объединением - т.
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