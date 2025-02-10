Иноземец блогер проверяет границы терпения русских мужчин. Подходит к женщинам и начинает знакомиться и трогать их

ВА

Владимир Акулов

Дикари любят драки и насилие...В этом суть варвара...Цивилизованный человек до последнего избегает насилия...А чурбаны думают , что это слабость : не умеют зарезать провокатора ножичком ! И надо учитывать : кто первый ударит чурбана под видеокамерами - будет *зачинщиком драки* и будет судим...А чурбану ничего не будет... Диаспора соберет деньги на взятку судье...