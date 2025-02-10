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Иноземец блогер проверяет границы терпения русских мужчин. Подходит к женщинам и начинает знакомиться и трогать их

Иноземец блогер проверяет границы терпения русских мужчин. Подходит к женщинам и начинает знакомиться и трогать их

Avia.pro - СМИ Москва, 2025 год. Столица давно привыкла ко всему – пробкам, шуму, туристам, даже к блогерам, снимающим свой бесконечный контент.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Дикари  любят  драки  и  насилие...В  этом  суть  варвара...Цивилизованный  человек  до  последнего  избегает  насилия...А  чурбаны  думают  ,  что  это  слабость : не  умеют  зарезать  провокатора  ножичком  ! И  надо  учитывать  : кто  первый  ударит  чурбана  под  видеокамерами   -  будет  *зачинщиком  драки* и  будет  судим...А  чурбану  ничего  не  будет... Диаспора  соберет  деньги  на  взятку  судье...
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2 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Отбить ему яйца, и опустить помочившись на него прилюдно под камеру, всего то и делов. Питух должен знать своё, только и всего.
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2 д.
YYYYYYY XXXXXXX
Сразу в рыло...
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2 д.
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