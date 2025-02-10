Avia.pro - СМИ Москва, 2025 год. Столица давно привыкла ко всему – пробкам, шуму, туристам, даже к блогерам, снимающим свой бесконечный контент.
Иноземец блогер проверяет границы терпения русских мужчин. Подходит к женщинам и начинает знакомиться и трогать их
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Дикари любят драки и насилие...В этом суть варвара...Цивилизованный человек до последнего избегает насилия...А чурбаны думают , что это слабость : не умеют зарезать провокатора ножичком ! И надо учитывать : кто первый ударит чурбана под видеокамерами - будет *зачинщиком драки* и будет судим...А чурбану ничего не будет... Диаспора соберет деньги на взятку судье...
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2 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Отбить ему яйца, и опустить помочившись на него прилюдно под камеру, всего то и делов. Питух должен знать своё, только и всего.
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2 д.
YYYYYYY XXXXXXX
Сразу в рыло...
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2 д.
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