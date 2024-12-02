Россия пригласила войска КНДР принять участие в параде Победы в Москве

2215 прочтений 2 дня назад Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Москва ожидает «положительного решения» КНДР на приглашение направить в Москву подразделения вооруженных сил для участия в военном параде на Красной площади 9 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии