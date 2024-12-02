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Россия пригласила войска КНДР принять участие в параде Победы в Москве

Россия пригласила войска КНДР принять участие в параде Победы в Москве

2215 прочтений 2 дня назад Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Москва ожидает «положительного решения» КНДР на приглашение направить в Москву подразделения вооруженных сил для участия в военном параде на Красной площади 9 мая.

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