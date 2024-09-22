Центры занятости будут отвечать за обучение безработных профессиям и специальностям, которые востребованы на рынке труда

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Центры занятости России с 1 января 2025 года будут отвечать за обучение безработных профессиям и специальностям, которые востребованы на рынке труда.
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