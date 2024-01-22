"Артген биотех" обновил стратегию развития, хочет создать лекарство от старости

Совет директоров «Артген биотех» утвердил обновленную стратегию развития компании, включив в нее на 2024-2026 годы цели по расширению портфеля разработок и созданию производственной площадки для развития экосистемы компании, говорится в сообщении компании.
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