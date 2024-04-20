SHOT: у Юрия Куклачева возникли проблемы с дыханием после инфаркта

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву приходится регулярно пользоваться кислородной маской из-за проблем с дыханием, возникших после перенесенного им обширного инфаркта, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на сына дрессировщика.
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