Видео: в центре Петербурга за неделю закрасили более 110 граффити

Они могут повлечь за собой уголовную и административную ответственность В Центральном районе Петербурга сотрудники коммунальных служб ведут ежедневную работу по устранению несанкционированных надписей, сообщили сегодня в пресс-службе районной администрации.
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