Аварийный вызов электрика: как действовать, выбирать мастера и не переплачивать

Электричество — та сфера быта, которую обычно не замечают, пока всё работает исправно. Но стоит только появиться запаху горелой проводки посреди ночи или автоматам начать выбивать один за другим перед самым приходом гостей, как сразу становится ясно: без грамотного специалиста не обойтись.