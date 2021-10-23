Буронабивные фундаменты (свайно ростверковые) для индивидуального дома. Технология производства

Разбивка осей фундамента.На строительной площадке выносим в «натуру» будущие оси здания. Для этого вне пятна застройки выставляем обноски, которые будут нам нужны не только на период устройства фундамента, но и для первых рядов стен будущего дома.
Разбивка осей фундамента.На строительной площадке выносим в «натуру» будущие оси здания. Для этого вне пятна застройки выставляем обноски, которые будут нам нужны не только на период устройства фундамента, но и для первых рядов стен будущего дома.
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