Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернения памятника героям ВОВ в Болгарии

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи актом вандализма в отношении памятника героям Великой Отечественной войны (ВОВ) в районе Камчии в Болгарии.
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