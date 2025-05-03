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Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернения памятника героям ВОВ в Болгарии

Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернения памятника героям ВОВ в Болгарии

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи актом вандализма в отношении памятника героям Великой Отечественной войны (ВОВ) в районе Камчии в Болгарии.

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