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Видео сабмишена в бою Порье – Чендлер

В Нью-Йорке (США) проходит главный кард турнира UFC 281. В рамках легкого веса состоялся поединок между Дастином Порье и Майклом Чендлером.

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