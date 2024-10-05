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Спички - не игрушка

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Русским нельзя дать победить на Украине, иначе они будут вечно унижать европейцев. Об этом на Варшавской конференции по безопасности заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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