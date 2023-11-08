Вторичное жилье в России становится доступнее: пик роста цен пришелся на сентябрь

Специалист это связывают именно с возникновением снижения ипотечных кредитов. По словам директора по продажам сети агентств недвижимости «Этажи» Сергея Зайцева, цены на вторичное жилье в России начали снижаться.
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