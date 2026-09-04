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Аргументы недели

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Женщина кричала «Встали на место!», размахивая пистолетом

Женщина кричала «Встали на место!», размахивая пистолетом

На одной из автозаправочных станций Екатеринбурга местные жители стали свидетелями необычного способа борьбы с хаосом в очереди.

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