В правительстве РФ предсказали судьбу ключевой ставки

Ключевая ставка Центробанка РФ сохранится на высоком уровне, снижаясь до 6-7% к 2027 году. Об этом заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов в ходе своего выступления в рамках дней национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на площадки выставки «Россия».