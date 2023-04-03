Лицо в волдырях и высыпаниях: Белла Хадид поделилась реалиями неизлечимой болезни

Внешность Беллы Хадид критики по всему миру признавали лучшей среди нового поколения моделей. Многим кажется, что жизнь женщины с такими данными — сказка, но недавно звезда разрушила этот стереотип и рассказала, что страдает от редкой болезни.
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