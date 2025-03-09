Астрофизики заявили о начале магнитной бури

ru.wikipedia.org Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук сообщила, что в ночь на 9 марта на Земле началась магнитная буря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии