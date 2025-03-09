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Астрофизики заявили о начале магнитной бури

Астрофизики заявили о начале магнитной бури

ru.wikipedia.org Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук сообщила, что в ночь на 9 марта на Земле началась магнитная буря.

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