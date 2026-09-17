Ивановцам представили данные о динамике ипотечного рынка

За январь — август 2026 года ВТБ провёл более 22 тыс. сделок по рыночной ипотеке на сумму свыше 80 млрд рублей.
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