Эксперты объяснили, кого затронет запрет на IP-телефонию

Запрет на звонки с использованием IP-телефонии, постановление о котором опубликовало правительство в субботу, 28 декабря, не затронет обычных пользователей и никак не повлияет на доступность голосовых звонков через мессенджеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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