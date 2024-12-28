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Парламентская газета

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Эксперты объяснили, кого затронет запрет на IP-телефонию

Эксперты объяснили, кого затронет запрет на IP-телефонию

Запрет на звонки с использованием IP-телефонии, постановление о котором опубликовало правительство в субботу, 28 декабря, не затронет обычных пользователей и никак не повлияет на доступность голосовых звонков через мессенджеры.

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