Средства ПВО сбили за день более 300 БПЛА ВСУ

Средства ПВО сбили за день 328 БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что речь идёт о временном промежутке с 08:00 до 20:00 мск.
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