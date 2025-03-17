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Царьград

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Эмили Декенн: Уход звезды "Розетты" после редкой болезни в 43 года

Эмили Декенн: Уход звезды "Розетты" после редкой болезни в 43 года

Бельгийская актриса Эмили Декенн, известная по фильму "Розетта", скончалась в Париже в возрасте 43 лет.

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