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"Это народные госперевороты": Сенегалец-русофил - об уходе Африки из-под влияния Запада

"Это народные госперевороты": Сенегалец-русофил - об уходе Африки из-под влияния Запада

Недовольство народа - это первопричина смены власти в ряде африканских государств. Об этом 27 февраля на пресс-конференции в рамках Второго конгресса Международного движения русофилов рассказал заместитель председателя организации Сулейман Анта Ндьяй.

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