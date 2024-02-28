"Это народные госперевороты": Сенегалец-русофил - об уходе Африки из-под влияния Запада

Недовольство народа - это первопричина смены власти в ряде африканских государств. Об этом 27 февраля на пресс-конференции в рамках Второго конгресса Международного движения русофилов рассказал заместитель председателя организации Сулейман Анта Ндьяй.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии