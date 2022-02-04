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Илья Авербух: «Кацалапов должен был сделать выкрюк с внутреннего на наружное ребро, но не сделал. Это не просто помарка, а серьезная ошибка на элементе»

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце в командном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине.

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