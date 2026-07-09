Украинские источники подтвердили, что уничтоженный 30 июня в районе населенного пункта Старицковка Полтавского района вертолет Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ "Броды" был поражен нашим барражирующим боеприпасом "Герань".
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