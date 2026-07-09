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Военные материалы

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Выяснилось, что "Герань" сама атаковала Ми-8 ВСУ с экипажем из 4 человек

Выяснилось, что "Герань" сама атаковала Ми-8 ВСУ с экипажем из 4 человек

Украинские источники подтвердили, что уничтоженный 30 июня в районе населенного пункта Старицковка Полтавского района вертолет Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ "Броды" был поражен нашим барражирующим боеприпасом "Герань".

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