Астраханские врачи вернули пациентке с обширной грыжей возможность ходить

Хирургическое вмешательство длилось без малого 4 часа. В Александро-Мариинской больнице спасли астраханку от полной парализации: женщина поступила в отделение нейрохирургии с жалобами на сильные боли в области шеи и головы, онемение всего тела и почти полную утрату двигательной функции в правой руке и обеих ногах.