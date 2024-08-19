Астраханские врачи вернули пациентке с обширной грыжей возможность ходить

Хирургическое вмешательство длилось без малого 4 часа. В Александро-Мариинской больнице спасли астраханку от полной парализации: женщина поступила в отделение нейрохирургии с жалобами на сильные боли в области шеи и головы, онемение всего тела и почти полную утрату двигательной функции в правой руке и обеих ногах.
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