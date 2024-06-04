Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Шереметьево неизвестные повредили шасси 9 самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100)

В Шереметьево неизвестные повредили шасси 9 самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100)

За один день в московском аэропорту Шереметьево нашли сразу девять "суперджетов" авиакомпании "Россия" с проколотыми колёсами шасси.

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Комментарии
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Валерий Вадимов
а служба безопасности в носу ковырялась в это время или в жопе?тогда запросто и мину можно пронести,получается?
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9 час.

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