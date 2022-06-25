В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта из-за праздника выпускников

«25 июня с 23:20 до окончания мероприятия 26 июня меняются маршруты в центре города. Это связано с фейерверком в честь выпускного бала», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта, о чем сообщило «Агентство городских новостей "Москва"».