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В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта из-за праздника выпускников

В центре Москвы на выходных ограничат движение транспорта из-за праздника выпускников

«25 июня с 23:20 до окончания мероприятия 26 июня меняются маршруты в центре города. Это связано с фейерверком в честь выпускного бала», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта, о чем сообщило «Агентство городских новостей "Москва"».

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